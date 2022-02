Rozłam w Ordo Iuris. Karolina Pawłowska zabiera głos

Opowieść luźno oparta na faktach

Pawłowska na łamach "Dużego Formatu" przyznaje, że opisywany incydent w biurze Ordo Iuris miał miejsce dwa miesiące po tym, jak zakomunikowała mężowi decyzję o rozwodzie. Jej zdaniem nie miał on jednak związku z romansem. Nie chciała przy tym odpowiedzieć na pytanie, czy z Zychem tworzą parę. - Nie chcę poruszać kwestii osobistych. Co do historii stworzonej w mediach... jest ona opowieścią luźno opartą na faktach i koloryzowaną. Do wielu medialnych pomyłek, przekręceń czy konfabulacji zdążyłam się przyzwyczaić w branży, w której pracuję. Obecnie mam jednak do czynienia z czymś niebywałym po prostu - wyjaśniała.