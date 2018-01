Rozerwany płód na lekcji religii. To mają pokazywać licealistom

Zdjęcie abortowanego płodu pojawiło się w grupie Dziewuchy Dziewuchom na Facebooku. Nie wiemy, o którą szkołę chodzi i czy rzeczywiście uczniowie oglądali fotografię, ale ta już wywołała ogromne emocje.

Wystarczył podpis: "Lekcja religii w szkole", by rozpętać burzę. Autor posta z fotografią rozerwanego płodu poruszył kilkaset osób. " To horror, nie nauka o religii. Bulwersujące, czemu nie pokazują trupów na drodze po wypadku?", "Biedne dzieci!", "10 lat wstecz pamiętam i nam puszczali tego typu rzeczy" – to tylko kilka z komentarzy pod zdjęciem.