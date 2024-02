Róża Thun zabrała głos ws. pracy córki. "Prosiła, żebym nie komentowała"

"W Ministerstwie Cyfryzacji, kierowanym przez Krzysztofa Gawkowskiego z Lewicy, doszło do awantury, w Centralnym Ośrodku Informatyki została bowiem zatrudniona Maria Thun, córka Róży Thun, europosłanki Trzeciej Drogi-Polski 2050. Gdy Tusk się o tym dowiedział, kazał Gawkowskiemu wyrzucić ją tego samego dnia, i to do południa" - podaje "Wyborcza".