Rowerzysta zasłabł na szlaku. Interweniowało GOPR

"Załoga śmigłowca przystąpiła do czynności ratunkowych w karetce GOPR. Po ich zakończeniu mężczyzna drogą powietrzną został przetransportowany śmigłowcem do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, a następnie trafił do Polsko-Amerykańskiej Kliniki Serca - American Heart of Poland" - podano w komunikacie na Facebooku, dodając, że ratownicy swoje działania zakończyli o godz. 19:15 powrotem do Centralnej Stacji Ratunkowej.