Rowerem wzdłuż wybrzeża. Tak rozwija się turystyka na Pomorzu Zachodnim

Nic w tym dziwnego, gdyż między innymi dzięki wybudowaniu trasy rowerowej Velo Baltica przedłużył się sezon turystyczny. To obrazują statystyki. Dzięki turystyce rowerowej sezon trwa co najmniej od kwietnia do października. - Dzięki temu sytuacja ekonomiczna lokalnych przedsiębiorców, np. z branży hotelarskiej i gastronomicznej, jest bardziej stabilna - dodał Maciejewski.