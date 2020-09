Roszady w rządzie. Stan na dziś: Błaszczak bez teki wicepremiera

Przypomnijmy, że do rekonstrukcji rządu ma dojść na przełomie września i października. Choć niewykluczone, że negocjacje się przedłużą i nowy rząd zostanie przedstawiony dopiero za miesiąc. Pierwotnie kierownictwo Zjednoczonej Prawicy mówiło o znacznym uszczupleniu Rady Ministrów i zmniejszeniu liczby resortów do 11-12. Obecnie mówi się nieoficjalnie o pozostawieniu 15 ministerstw. Według informacji Wirtualnej Polski, decyzja o tym, że koalicjanci Prawa i Sprawiedliwości: Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry i Porozumienia Jarosława Gowina stracą po jednym resorcie praktycznie już zapadła.

Jak wynika z rozmów z politykami, którzy znają kulisy negocjacji, w nowym rządzie na pewno zostaną ministrowie stojący na czele tzw. resortów siłowych – MON i MSWiA. – W przypadku Błaszczaka, ma on pozostać nadal w randze ministra obrony narodowej. Jak zastępował Macierewicza w MON nie był specjalnie zadowolony z nominacji. Musiał zrobić porządek w resorcie. Kaczyński nadal widzi go w tym, kluczowym ministerstwie – mówi nasz informator.

Będą transfery polityków w Zjednoczonej Prawicy? Radosław Fogiel: nie słyszałem

- Nie pakuję walizek. To pytanie do pana premiera, czy będę dalej ministrem finansów. Jestem tu tak długo, jak długo pan premier mnie potrzebuje. Ani sekundy dłużej, ani krócej. Sam pracy nie szukam. Wprawdzie Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju będzie wybierał nowego prezesa. Polska uznała, że jest krajem, którego gospodarka dobrze działała, i może wnieść dużo do tego banku. Pan premier uznał, że musimy startować w konkursie i tak się złożyło, że jako minister finansów, jestem w tym konkursie. Zobaczymy, co dalej za kilka tygodni. Wszystko przed nami. Dziś pracuję dla Ministerstwa Finansów i dbam o finanse w resorcie – mówił w programie "Money. To się liczy" minister finansów Tadeusz Kościński.