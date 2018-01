Roszady w MON. Wiemy, co na to Duda

Kontakt nowego szefa MON Mariusza Błaszczaka z prezydentem Andrzejem Dudą jest "bardzo dobry" - oznajmił prezydencki minister Andrzej Dera. Przekazał też stanowisko Andrzeja Dudy ws. zmian na stanowiskach wiceministrów obrony narodowej.

Odnosząc się do zmian, Dera powiedział, że minister "ma prawo dobierać sobie swoich współpracowników". - To jest normalny, naturalny proces, który w każdych rządach się odbywa i pan prezydent zupełnie ze spokojem patrzy na to, co się w tej chwili w Ministerstwie Obrony Narodowej dzieje, patrząc w tej perspektywie dobrej współpracy, dobrych relacji i wzmacniania w ten sposób bezpieczeństwa naszego kraju - powiedział.