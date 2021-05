Rosyjskie Tu-22M3 nad Morzem Śródziemnym. "Ćwiczenia bombowców"

Trzy bombowce Tu-22M3 dotarły do bazy Hmejmim w Syrii we wtorek w asyście myśliwców Su-35 - przekazał dziennik "Izwiestia", powołując się na informacje z rosyjskiego dowództwa. Nie sprecyzowano, ile maszyn łącznie Rosjanie skierowali do syryjskiej bazy w ostatnich dniach.