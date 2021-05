Rosja żali się z powodu Białorusi. Ale może na tym wygrać

Tymczasem Rosja wciąż intensyfikuje działania zmierzające do jeszcze większej integracji z Białorusią, także na polu gospodarczym. Dzieje się to także w ramach przepisów o Państwie Związkowym Rosji i Białorusi, zgodnie z umową z 1999 roku. Część ekspertów sugeruje, że może być to wstęp do inkorporacji tego kraju przez Kreml, ale na tę chwilę wydaje się być to scenariusz mało prawdopodobny. Pewne jest natomiast, że jeszcze większe oddalenie się Białorusi od Europy będzie oznaczało, że Aleksandr Łukaszenka będzie musiał jeszcze częściej spoglądać na Moskwę. A to, jak zawsze, może być dla niego miecz obosieczny.