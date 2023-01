Niepokojący alarm wywiadu. Rosyjskie służby dostały zadanie

"Celem specjalnej operacji informacyjno-psychologicznej jest zasianie niepewności co do zdolności obronnych naszego państwa wśród obywateli Ukrainy i wśród naszych międzynarodowych partnerów. Według rosyjskich służb specjalnych powinno to doprowadzić do destabilizacji politycznej wewnątrz kraju i zmniejszyć zaufanie do Ukrainy ze strony międzynarodowej koalicji antyputinowskiej" - wskazuje ukraiński wywiad.