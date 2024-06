Rosyjskie GRU próbuje łowić Polaków w darknecie. Gawkowski ujawnia: "Chcą kupić hasła"

Jak wyjaśnia strona bezpiecznyinternet.edu.pl, dark web - ciemna strona internetu - to część sieci, która nie jest dostępna dla zwykłych internautów. Nie można się do niej dostać z poziomu tradycyjnej przeglądarki internetowej. Sieć darknet opiera swoje działanie o anonimowe, rozproszone węzły, przez które przechodzi ruch. To tam często odbywa się handel nielegalnymi substancjami czy bronią.