Rosyjski wywiad opłacał niemieckiego posła i polskich nacjonalistów?

"Będziemy mieli naszego, w pełni kontrolowanego posła w Bundestagu" - tak miała brzmieć notatka wysokiego rosyjskiego urzędnika do których dotarły największe europejskie redakcje. Dodatkowo, według portalu vsquare, w śledztwie pojawia się także wątek polskich nacjonalistów.

Do dokumentów dotarły wspólnie redakcje BBC, ZDF, Der Spiegel i La Repubblica. Redakcje opisują przypadek posła niemieckiej Alternatywy dla Niemiec (AfD), który miał być wspierany podczas kampanii przez Kreml. Markus Frohnmaier jest gorącym zwolennikiem zniesienia sankcji na Rosję oraz uznania Krymu za terytorium Federacji. Zanim został posłem, 28-latek był prezesem młodzieżówki AfD.

Znaczący e-mail

Według zagranicznych dziennikarzy, Rosja miała aktywnie wspierać Frohnamiera. Wynika to z ujawnionej korespondencji pomiędzy Petrem Prejmakiem a Sergiejem Aleksandrowiczem. Pierwszy z nich jest byłym oficerem kontrwywiadu oraz posłem w rosyjskiej Dumie. Drugi pracuje w biurze spraw zagranicznych przy prezydencie Putinie.

W mailu do Aleksandrowicza, Prejmak omawia pomysły dotyczące polityki zagranicznej Rosji, w tym: organizowania spotkań rosyjskich polityków z przedstawicielami prawicowych grup politycznych z całej Europy, wspierania kampanii medialnych oraz przygotowania demonstracji.

"Wybory do Bundestagu (24 września). Kandydat: Markus Frohnmaier. Miejsce: Bundestag. Szanse na wybór: wysokie. Wymagania: wsparcie podczas kampanii. Pożądany finał: Frohnmaier zostanie posłem w pełni przez nas kontrolowanym" - tak brzmi ujawniony przez dziennikarzy jeden z ostatnich akapitów maila.

W rozmowie z Sueddeutsche Zeitung, Prejmak potwierdził, że to on był nadawcą maila.

Kampania wyborcza

Rosjanie mieli także oczekiwać w ciągu tygodnia odpowiedzi ze strony Frohnmaiera. Polityk miał im przesłać "precyzyjnym plan kampanii wyborczej". Dokument faktycznie powstał i zawierał listę tematów, na których kandydat AFD skupi się w swojej kampanii. Były to: sankcje przeciwko Rosji, status Krymu i wojna na wschodzie Ukrainy.

Dokument został dostarczony dziennikarzom BBC w 2017 r. przez wysokiego urzędnika służb specjalnych jednego z krajów UE. Miał on być przygotowany w imieniu kandydata do Bundestagu. Metadane dokumentu wskazują, że został napisany przez Manuela Ochsenreitera, współpracownika Frohnmaiera.

Frohnmaier odpowiedział na te podejrzenia przez swojego adwokata . W oświadczeniu przesłanym do redakcji Der Spiegel stwierdził, że nie wiedział, kim był autor dokumentu, a treści maila nie znał.

Polski ślad

Jak pisze portal vsquare, Manuel Ochsenreiter do stycznia 2019 roku był asystentem Frohnmeiera. Mężczyzna był także członkiem misji obserwacyjnych wyborów na Krymie w 2014 roku oraz w Moskwie w 2018 roku. Współpracownik posła AfD był regularnym komentatorem telewizji Russia Today.

"W mojej ocenie, Ochsenreiter był bardziej interesujący z perspektywy kontrwywiadu, a nie Frohnmaier" - mówi w rozmowie z vsquare były węgierski oficer wywiadu, który chce pozostać anonimowy. "Rosyjski wywiad jest znany z tego, że dociera do ekspertów, doradców pracujących w tle. To oni mogą pośrednio przyciągać zagranicznych polityków do rosyjskiej strefy wpływów" - dodaje.