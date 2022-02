Rosyjski opozycjonista prowokuje Ramzana Kadyrowa. "Zabiłeś mojego przyjaciela, ale ja się ciebie nie boję"

Ilja Jaszyn, jeden z polityków rosyjskiej opozycji antyputinowskiej, wezwał przywódcę Czeczenii Ramzana Kadyrowa, by podał się do dymisji. Zaznaczył, że nie boi się kaukaskiego watażki i nie zamierza wyjeżdżać z Rosji. Nagranie z jego odezwą obejrzały miliony internautów. Natomiast pod umieszczoną w internecie petycją o odwołanie Kadyrowa podpisało się do środy wieczór ponad 160 tys. osób.