Rosyjski dyplomata: Moskwa potrzebuje więcej rakiet, żeby odstraszyć Zachód

Zapytany o to, do jakiego stopnia Rosja stanowi bezpośrednie zagrożenie dla Polski, szef polskiej dyplomacji odparł, że nie sądzi, by prezydent Władimir Putin był na tyle lekkomyślny, żeby zaatakować państwo członkowskie NATO - podał w sobotę PAP. Sikorski, odnosząc się do słów prezydenta Francji Emmanuela Macrona, że nie wyklucza niczego, jeśli chodzi o obecność zachodnich wojsk na Ukrainie, ocenił, że słuszne jest stawianie Putina w sytuacji, w której nie jest pewien, co zrobi Zachód, zamiast z góry wykluczać pewne ewentualności.