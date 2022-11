Rosyjska propaganda o "ukraińskich nazistach". DW sprawdza fakty

To zdjęcie jest wyraźnie zmanipulowane, co pokazują nasze badania. Hasło "Każdemu co mu się należy" zostało umieszczone na głównej bramie obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie i od tego czasu jest obarczone nazistowskimi konotacjami. Wskazuje na prawicowy, ekstremistyczny i narodowo-socjalistyczny pogląd, że każdy rzekomo dostaje to, na co zasługuje. Napis ten został umieszczony na żołnierskim hełmie przy użyciu oprogramowania do obróbki zdjęć, co można udowodnić stosując oprogramowanie do wyszukiwania odwrotnego obrazu.