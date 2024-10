Rosyjscy żołnierze w kufajkach. Dramatyczne braki w podstawowym wyposażeniu

Mogłoby się wydawać, że przyzwyczajeni do trudnych warunków pogodowych Rosjanie dobrze wyposażyli swoją armię. Nic bardziej mylnego. Mimo, że zbliża się czwarta wojenna zima, rosyjski żołnierz nadal nie otrzymał odpowiedniego, nowoczesnego wyposażenia zimowego, a główną ochronę przed zimnem "zapewnia mu" gruba, watowana kurtka i takie same spodnie, które utrudniają poruszanie się w terenie, a kiedy namokną, stają się niezwykle ciężkie. To z kolei właściwie uniemożliwia jakiekolwiek swobodne poruszanie się.