Rosyjscy żołnierze odmawiają udziału w walkach. Wolą oddać się do niewoli

Rosjanie wolą ukraińską niewolę od walki

Jak dodał rzecznik, cytowany przez portal RBK-Ukraina, Rosjanie zaczęli całymi grupami oddawać się do ukraińskiej niewoli. Przykładowo, w ostatnich dniach jedna z takich grup, składająca się z sześciu żołnierzy, oddała się do niewoli po krótkiej walce, zaś inna złożyła broń od razu, bez przystąpienia do bitwy.