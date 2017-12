Rosyjscy żartownisie zakpili z ambasador USA przy ONZ. "Halo, tu premier Mateusz Morawiecki"

Znani rosyjscy żartownisie wzięli na celownik amerykańską ambasador przy ONZ Nikki Haley. Jeden z nich zadzwonił do niej udając premiera Polski Mateusza Morawieckiego. Nagranie tej rozmowy zamieścili w sieci.

Co ciekawe, jeden z żartownisi przedstawił się jako premier Polski - Mateusz Morawiecki.

Rosyjscy pranksterzy Aleksiej Stoliarow (Lexus) i Władimir Kuzniecow (Wowan) twierdzą, że wkręcili ambasador USA przy ONZ. Mieli do niej zadzwonić 21 grudnia. Tego samego dnia, gdy Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło uchwałę żądającą odwołania decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa w sprawie oficjalnego uznania Jerozolimy za stolicę Izraela.

Podczas trwającej - jak twierdzą żartownisie - ok. 30 minut rozmowy omówiono m.in. umowy między Waszyngtonem i Kijowem ws. dostaw broni, rosyjski projekt gazowy Nord Stream-2, postępowanie przeciwko byłemu prezydentowi Gruzji Micheilowi Saakaszwilemu. Żartowniś, udający premiera Morawieckiego. zapytał też Haley o Binomo - wyspę na Morzu Południowochińskim, która nie istnieje.

Zapytana o plany Ameryki dotyczące sytuacji w Binomo, Haley powiedziała: "Pozwól mi dowiedzieć się dokładnie, jakie jest nasze stanowisko w tej sprawie, jeśli jest coś, co USA zamierzają zrobić w tej sprawie, to cię o tym poinformuję".

Nagranie tej rozmowy dowcipnisie zamieścili w serwisie YouTube. Amerykański dziennik "The Post and Courrier" postanowił sprawdzić, czy rzeczywiście Rosjanom udało się nabrać Haley. Zadzwonili więc do jej rzecznika prasowego.