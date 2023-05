Rosyjscy uczniowie otrzymają podręcznik o wojnie na Ukrainie. Napisał go wnuk stalinowskiego ministra

Podręcznik "Historia Rosji", której współautorem jest między innymi wnuka stalinowskiego ministra spraw zagranicznych Wiaczesława Mołotowa, trafi niebawem do szkół. Uczniowie z nowej książki będą mogli przeczytać, że rosyjska inwazja to "środek zapobiegawczy", a Zachód chciał wykorzystać Ukrainę jako "odskocznię do ataku Sojuszu Północnoatlantyckiego" i "pięść wycelowaną w Rosję".