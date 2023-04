Rossmann sponsorem Open’era

"Rozszerzenie współpracy z Open’erem jest dla Rossmanna naturalnym kolejnym krokiem. Dostrzegamy między nami wiele synergii. Klientki Rossmana to kobiety, które żyją również festiwalowymi emocjami. Łączy nas także dążenie do prowadzenia biznesu w sposób jak najbardziej zrównoważony i promowania tego co lepsze dla środowiska. Open’er stanowi idealną przestrzeń do wzajemnego dzielenia się dobrą energią i inspirowania do troski o przyszłość planety, toteż Rossmann jest na nim obecny z akcją Czujesz Klimat?" – mówi Marcin Grabara wiceprezes Rossmann Polska.