Rossmann – promocja -55% na kolorówkę. Od poniedziałku, 16 września w atrakcyjnej cenie kupimy kolorowe kosmetyki

Rossmann – promocja -55% na kolorówkę. W poniedziałek, 16 września rozpoczęła się wielka obniżka cen. Za kolorowe kosmetyki zapłacimy nawet o 55 proc. mniej.

Od poniedziałku, 16 września w drogeriach Rossmann ruszyła wielka obniżka na kolorowe kosmetyki. Przypominamy, że do tej pory zniżka obowiązywała przy zakupie minimum trzech różnych produktów do makijażu . Tym razem nie będzie jednak takiego ograniczenia i niezależnie od tego, czy wrzucimy do koszyka jeden, czy jedenaście produktów, będziemy mogli skorzystać z oferty. Ponadto w ramach promocji rabaty będą wynosiły kolejno 40 proc, 60 proc, a nawet 70 proc.

Rossmann – jakie produkty obejmuje promocja?

Należy zaznaczyć, że promocja będzie obowiązywać zarówno w stacjonarnych sklepach Rossmann, jak i na stronie internetowej drogerii. W ramach akcji klienci będą mogli kupić: podkłady, pudry, cienie do powiek, tusze do rzęs, szminki, błyszczyki, pomadki, eyelinery, konturówki, bronzery, róże rozświetlacze i wiele innych. Trzeba jednak zauważyć, że chociaż wcześniej Członkowie Klubu Rossmann mogli liczyć na trochę większe rabaty, tym razem rabat dla nich będzie taki sam, jak dla klientów nieposiadających kary członków. Nie oznacza to jedna, że Rosmann zapomniał o członkach klubu. Pierwszych 50 tys. posiadaczy kart Rossmann, którzy skorzystają z promocji na kosmetyki do makijażu, będzie mogło odebrać losowo wybrany produkt za zaledwie jeden grosz.