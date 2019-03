Rossmann promocja 2+2: Dzień Kobiet, 8 marca 2019. Sprawdź, do kiedy potrwa i jakie produkty kupimy taniej

Rossmann promocja 2+2: przedwiosenna promocja w drogeriach zaczyna się w Dzień Kobiet, 8 marca 2019. Sprawdź, do kiedy potrwa i jakie produkty kupimy taniej

Rossmann promocja 2+2 – Dzień Kobiet

Drogerie Rossmann przygotowały kolejną promocję 2+2, która zaczyna się w Dzień Kobiet, 8 marca 2019 i potrwa do 19 marca 2019 (lub do wyczerpania zapasów). Z tej okazji członkowie Klubu Rossmann mogą kupić kosmetyki i akcesoria w atrakcyjnych cenach. Jeżeli zdecydujemy się na zakup czterech, objętych promocją kosmetyków, dwa z nich otrzymamy w prezencie. Tym razem promocją objęte są produkty do pielęgnacji, koloryzacji oraz stylizacji włosów, akcesoria do stylizacji włosów i urządzenia etykietką. Przecenione produkty są oznaczone czerwoną etykietką 2+2.