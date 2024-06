Rośnie zainteresowanie wojskiem. Rząd reaguje

Rośnie zainteresowanie armią

Obecny limit powołań do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej to 34 550 osób. Według danych z 30 kwietnia, do służby tej powołano już ponad 16 800 ochotników, co stanowi 56 proc. wyznaczonego limitu. Dodatkowo, jak wskazano w informacji o projekcie, ponad 4400 żołnierzy przeszło w 2024 r. z dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej do zawodowej służby wojskowej.