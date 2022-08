Gotowość bojowa na Wschodzie. "Jesteśmy na granicy poważnego konfliktu"

I podkreśla, że "jedyne, co możemy zrobić, to być zdecydowanym wobec państw autorytarnych". - Jesteśmy na granicy bardzo poważnego konfliktu amerykańsko-chińskiego wokół Tajwanu. Nie sądzę, by była to inwazja na pełną skalę, bo na to Chińczycy nie są przygotowani, ale może to być seria daleko idących prowokacji, które doprowadzą do napięcia militarnego pomiędzy dwoma największymi mocarstwami tego świata - zaznacza.