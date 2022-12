Rośnie napięcie w Kosowie. Na ulicach policja

Ponad 200 policjantów razem z opancerzonymi wozami wkroczyło do Mitrowicy w Kosowie zamieszkanej w głównej mierze przez Serbów. Funkcjonariusze pojawili się także w innych gminach. Jest komentarz strony serbskiej, która uważa, że jest to naruszenie ustaleń z Brukseli. Co więcej, zapowiedzieli również wysłanie swoich sił. Ranny jest już jeden z policjantów.