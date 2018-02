Rośnie liczba Rosjan chorych na żółtaczkę. Powodem mają być wyjazdy do Polski

Rośnie liczby chorych Rosjan na wirusowe zapalenie wątroby typu A. Szefowa Rospotriebnadzoru, czyli odpowiednika Sanepidu poinformowała, że najwięcej przypadków odnotowano w Kaliningradzie i jednocześnie dodała, że przyczyną są m.in. wyjazdy do Polski.

W informacji może być ziarno prawdy, ponieważ w Polsce do końca września 2017 roku odnotowano ponad 1600 przypadków zachorowań. Jednak sami Rosjanie podchodzą sceptycznie do informacji. Twierdzą, że to próba zniechęcenia ich do odwiedzania krajów sąsiedzkich.