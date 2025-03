Rosjanie zachwyceni Tykocinem. "Przestańcie chwalić Polaków"

Filmik pn. "Rosjanie nie mogą uwierzyć, że to Polska" przetłumaczył i opublikował na swoim profilu rosyjski bloger Viacheslav Zarutski, który mieszka w Polsce. "Rownież proponuję zobaczyć komentarze Rosjan" - pisze pod nagraniem bloger, który przetłumaczył również komentarze swoich rodaków.

Pod filmem pojawiło się wiele pełnych zawiści i wrogości komentarzy od innych Rosjan. Niektórzy drwili z Polski, dziwiąc się, że w tak małej miejscowości są chodniki. "Śmiesznie się na to patrzy. Przyjechali do Niemiec i mówią, że to Polska. Myślicie, że jesteśmy głupi i nie wiem, że w Polsce nie może być tak pięknie?" - napisała jedna z komentujących.