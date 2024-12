Rosjanie wtargnęli do obwodu sumskiego? Straż graniczna zaprzecza

Informacjom tym zaprzecza ukraińska straż graniczna. - Pozycje zajmowane przez straż graniczną na tym odcinku nie są oczywiście zlokalizowane bezpośrednio wzdłuż linii granicznej - wielokrotnie podkreślałem, że utrzymywanie naszych pozycji, tworzenie stanowisk ogniowych, tworzenie umocnień - robimy to tam, gdzie jest to możliwe, opłaca się utrzymać obronę. Jeśli mówimy o tym odcinku, to jednostki graniczne nie odnotowały na tym odcinku żadnych prób wkroczenia ani działań wojennych - zapewnił rzecznik straży granicznej Ukrainy Andrij Demczenko.