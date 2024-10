Zbliżyli się na kilka metrów. Rosjanie wychodzili z płonącego pojazdu

Rosjanie tracą ziemie pod Kurskiem

Mapy działań bitewnych wskazują, że siły rosyjskie wbiły się klinem w zdobyte przez ukraińskie wojsko tereny w obwodzie kurskim, odzyskując co najmniej trzy wsie; strata ziem przez Kijów to utrata argumentu do ewentualnych negocjacji pokojowych z Moskwą – ocenił we wtorek "New York Times".