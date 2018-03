Rosjanie ukryli rejestrator z tupolewa. Macierewicz twierdzi, że ma dowód

Antoni Macierewicz ogłosił na antenie TV Republika, że jest w posiadaniu "jednego z najważniejszych materialnych dowodów przebiegu wydarzeń" w Smoleńsku. Były minister obrony narodowej stwierdził też, że rosyjska strona ukryła rejestrator, który zapisywała parametry tragicznego lotu prezydenckiego tupolewa.

Wspomniany "ukryty" rejestrator lotu KZ-63 zapisuje informacje dotyczące przebiegu lotu, których nie da się sfałszować. Były szef resortu obrony powiedział, że jest w posiadaniu "materialnego dowodu", który wskazuje na to, że Rosjanie ukryli ten element wyposażenia samolotu, by nie można było go zbadać. Na potwierdzenie swoich słów dodał, że na zdjęciach miejsca katastrofy prezydenckiego tupolewa widać elementy KZ-63 wraz z pomarańczowym bębnem zawierającym zapis parametrów lotu.