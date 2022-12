Rosjanie tracą na potęgę. Ludzie Putina bez setek milionów

Odkąd rząd Szwajcarii zdecydował się 28 lutego, aby dołączyć do sankcji UE nałożonych na Rosję, regularnie aktualizuje czarną listę przedsiębiorstw oraz osób prywatnych i stosuje się do każdego kolejnego pakietu unijnych sankcji, tak jak ostatnio do najnowszych ograniczeń, wycelowanych w rosyjski sektor naftowy - przekazał portal Swissinfo.