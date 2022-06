Rosjanie szukają swoich krewnych. Putin zasypany skargami

Rekordowa liczba skarg

Należy napisać skargę do administracji Prezydenta. "Zabrania się ścigania obywatela w związku z jego apelacją… z krytyką działalności tych organów lub urzędnika albo w celu przywrócenia, lub ochrony jego praw, wolności i uzasadnionych interesów" – mówi ustawa. "Zobowiązuje również do nieujawniania treści odwołań i szczegółów z życia prywatnego osoby, a władze są zobowiązane do odpowiedzi na te odwołania" - podkreśla portal.