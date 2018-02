Rosjanie pracują nad nową bronią nuklearną. Amerykańska tarcza antyrakietowa może być niepotrzebna

Rosjanie znaleźli sposób na amerykańską tarczę antyrakietową. Nuklearne roboty podwodne zastąpią pociski balistyczne. W ten sposób instalacje, które mają powstać w Europie, w tym w Polsce, stracą na znaczeniu. Pentagon musi wrócić do zimnowojennego odstraszania.

Rosja poważnie potraktowała tarczę antyrakietową

Amerykanie podkreślają, że Rosjanie mają także wiele rodzajów broni nuklearnej przeznaczonych do zwalczać okrętów podwodnych, w tym atomowe bomby głębinowe. Kreml również dysponuje torpedami z głowicami nuklearnymi do zwalczania okrętów nawodnych oraz potężnym arsenałem stosunkowo niedużych pocisków jądrowych. W sumie szacuje się, że Rosjanie zbudowali ok. 2 tys. taktycznych ładunków nuklearnych.