Rosjanie piszą historię na nowo. Z podręczników dla szkół znika Ukraina

- Mamy za zadanie sprawić, by Ukraina po prostu nie istniała w publikacjach. O wiele łatwiej wtedy uwierzyć w to, co o niej opowiadają w telewizji - przytacza gazeta słowa pracowników. Twierdzą oni, że "oczyszczanie" dotyczy podręczników do historii, geografii i literatury. Wniosek o usunięcie "błędnych" wzmianek o Ukrainie władze największego w Rosji wydawcy podręczników przekazały swoim podwładnym na "poufnym" spotkaniu.