Jak twierdzi "The New York Times", nowe zdjęcia satelitarne pokazują, że lotnisko w Winnicy nie znajduje się w pobliżu żadnych obszarów toczących się obecnie walk naziemnych, ale jest na nim trochę ukraińskich sił zbrojnych, w tym samolotów. Co więcej, mimo ataku pociskami manewrującymi, nie ma widocznych uszkodzeń pasa startowego, podobnie jak w przypadku innych lotnisk, które zostały trafione przez rakiety.