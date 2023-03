Rosjanie już mu nie ufają. Te liczby mówią wszystko

Jak zaznacza "Moscow Times", Szojgu już trzeci miesiąc z rzędu nie znalazł się w pierwszej trójce najpopularniejszych rosyjskich polityków. Co gorsza dla niego, na stałe zagościł w czołówce "antyliderów", co przed wojną w Ukrainie nigdy się nie zdarzało. Według badania z lutego, kategorycznie nie ufa mu 4,1 proc. Rosjan. Tym samym "indeks zaufania" do osoby szefa MON (tutaj liczony jako procent ufających minus procent nieufających respondentów) wyniósł raptem 7,7 punktów procentowych.