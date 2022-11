Rosja zmiażdżona w ONZ. Było gorąco na Radzie Bezpieczeństwa

Rosja została zmiażdżona w środę w Radzie Bezpieczeństwa ONZ za zmasowane ataki rakietowe w Ukrainie. Na spotkaniu dyskutowano m.in. o eksplozji w Przewodowie. Nikt z przemawiających nie miał wątpliwości co do winy Moskwy w tej sprawie. - Ta tragedia nigdy by się nie wydarzyła, gdyby nie niepotrzebna inwazja Rosji w Ukrainie - podkreśliła amerykańska ambasador przy ONZ.