Rosję nie stać na realizację mocarstwowych planów prezydenta Władymira Putina. Dwa krążowniki atomowe trafią na złom zamiast zatapiać amerykańskie lotniskowce. Zamiast nich Moskwa może zbudować mniejsze jednostki, które pokazały już, że potrafią być śmiertelnie groźne.

Decyzja, o której napisał dziennik "Izwiestia" oznacza, że w ciągu dwóch lat okręty zostaną "pocięte na żyletki". Złomowanie okrętów należących do największych na świecie będzie kosztować ok. 750 mln rubli, czyli prawie 45 mln złotych.

Pod koniec istnienia Związek Radziecki zbudował 4 okręty klasy "Kirow" o wyporności 26 tys. ton. Stratedzy w Moskwie zakładali, że w razie wojny ogromne okręty o długości 250 m będą niszczyć amerykańskie lotniskowce i okręty podwodne oraz paraliżować atlantyckie szlaki komunikacyjne uniemożliwiając przerzucanie wojsk z USA i Kanady do Europy.

Gospodarka weryfikuje pomysły polityków

Pomysł ponownego uruchomienia i zmodernizowania wycofanych okrętów pojawił się w 2014 r., gdy prezydent Władimir Putin odbudowywał poparcie polityczne podgrzewając nacjonalistyczne nastroje. Jednostki miały być wyposażone w rakiety do zwalczania okrętów Granit o zasięgu 600 km i system przeciwlotnicze S-300. W tym czasie gospodarz Kremla obiecujący odbudowę wielkości Państwa obiecywał realizację wielu ambitnych projektów militarnych i zaangażował się w wojnę na Ukrainie.

Lotniskowiec też trafi na złom

Wiele skazuje na to, że rosyjska marynarka wojenna w najbliższym czasie będzie wycofywać wielkie okręty. Jedyny lotniskowiec "Admirał Kuzniecow" prawdopodobnie również trafi na złom albo zostanie zdegradowany do roli jednostki szkoleniowej. Okręt był źródłem niekończących się kpin z powodu ciągłych awarii podczas bojowego rejsu do Syrii w 2016 r.