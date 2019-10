Rosja wzmacnia siły w Syrii. Przerzuca wojska z Czeczenii

Rosyjskie ministerstwo obrony podaje, że na teren północnej Syrii skierowało dodatkowych 300 funkcjonariuszy policji wojskowej. Do strefy zdemilitaryzowanej przy granicy z Turcją trafiło również 20 pojazdów opancerzonych typu GAZ Tigr i Tajfun-U.

Rosyjscy żołnierze trafili do Syrii z Czeczenii, natomiast sprzęt wojskowy został tam przetransportowane z lotnisk w obwodzie rostowskim i Kraju Krasnodarskim. Transportery opancerzone typu Tigr i wozy przeciwminowe typu Tajfun-U trafiły do bazy lotniczej Humajmim w pobliżu lotniska wojskowego w Latakii.

Rosyjski resort obrony opublikował komunikat w piątek rano, czyli kilka godzin po doniesieniach z Waszyngtonu, wskazujących, że Pentagon zamierza wzmocnić wojskową ochronę eksploatowanych złóż ropy naftowej w północno-zachodniej Syrii. - Chodzi o to, by uniemożliwić przejęcie kontroli nad polami naftowymi niedobitkom Państwa Islamskiego - czytamy w komunikacie.

Zwiększenie liczebności rosyjskiego personelu wojskowego w Syrii zostało uzgodnione podczas spotkania prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana z Władimirem Putinem. Wspomniane porozumienie przewiduje, że rosyjska policja wojskowa i syryjska straż graniczna wejdą do strefy przygranicznej, by ułatwić wycofanie z niej kurdyjskich bojowników z Ludowych Jednostek Samoobrony (YPG). Ma to trwać około sześciu dni.