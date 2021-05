Rosja wyjdzie z traktatu? Duma jednogłośnie za Putinem

Wcześniej Siergiej Ławrow, szef MSZ Rosji, zapowiadał wystosowanie apelu do władz pozostałych państw członkowskich Traktatu o otwartych przestworzach. - Rosja zamierza apelować do państw, które nadal są stronami traktatu, by udzieliły gwarancji prawnych, iż nie będą przekazywać USA swoich danych o lotach nad Rosją - podkreślał Ławrow.