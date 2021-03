Rosja. Władimir Putin chce karać za zrównywanie ZSRR i III Rzeszy

Choć szczegóły ustawy nie zostały jeszcze upublicznione, to do przyjęcia przepisów dojść może już w najbliższych miesiącach - gotowa jest bowiem wstępna wersja projektu.

Rosja będzie karać za wypowiedzi na temat ZSRR? Historyk nie ma złudzeń

Pomysł popierany przez Putina ocenił historyk Boris Sokołow. Zdaniem literaturoznawcy rzadko dochodzi "całkowitego utożsamiania" Adolfa Hitlera i Józefa Stalina. - Jeśli ustawa zostanie przyjęta, to będzie to oczywiście dalszym ograniczeniem wolności słowa, w tym w dyskusji historycznej - powiedział w rozmowie z PAP.

W 2014 roku w Rosji przyjęto przepisy zakładające "karanie za kłamstwa na temat działań armii krajów koalicji antyhitlerowskiej". Od tamtej pory Władimir Putin niejednokrotnie wskazywał jednak, że na Zachodzie dochodzi do "pisania historii na nowo", odnosząc się tym samym do negatywnych ocen roli ZSRR w II wojnie światowej.

Jeśli ustawa zostanie przyjęta, to za rozpowszechnianie "fałszywych stwierdzeń o działalności ZSRR" w internecie osobom fizycznym będzie grozić grzywna w wysokości od 100 tys. do pół miliona rubli (1,3-6,7 tys. USD), prace przymusowe lub pozbawienie wolności na okres do pięciu lat.