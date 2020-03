Rosja upokorzyła Erdogana. "Niesłychane, że to zrobiono"

Prezydent Rosji Władimir Putin często "rozgrywa" swoich konkurentów politycznych spóźniając się na spotkania. Tym razem zakpiono z lidera Turcji Recepa Tayyipa Erdogana. Zrobiono to jednak w niespotykanym dotąd stylu.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan pojawił się w ostatnich dniach w Moskwie. Z przywódcą Rosji Władimirem Putinem rozmawiali m.in. o Syrii. W wyniku rozmów porozumieli się co do zawieszenia broni w prowincji Idlib i dążenia do zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie. Teoretycznie wszystko przebiegało więc w przyjaznej atmosferze.