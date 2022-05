Rosja uderza w Scholza. "Te słowa to jakiś banał"

Te słowa spotkały się z reakcją Marii Zacharowej. "Czysty plagiat. Albo, co gorsza, banał" - napisała na portalu Telegram. Według niej rosyjski MSZ wychodzi z założenie, że świat staje się wielobiegunowy w przeciwieństwie do dwubiegunowego systemu funkcjonującego w czasach zimnej wojny. "Znalazło to odzwierciedlenie w koncepcji polityki zagranicznej od 2000 roku i od tego momentu stało się naszym punktem wyjścia dla budowania stosunków międzynarodowych" - dodała.