Rosja rejestruje jednodawkową szczepionkę. To Sputnik w wersji light

Sputnik Light. Dla kogo przeznaczona jest szczepionka?

Wicepremier Rosji Tatiana Golikowa powiedziała w czwartek, że Sputnik Light wejdzie do użytku tuż po ustaleniu ceny preparatu i uzyskaniu innych niezbędnych zezwoleń. Lek przeznaczony będzie dla osób w wieku od 18 do 60 lat.

Sputnik V w Polsce? Dr Cessak odpowiada

- Brakuje nam jeszcze wiedzy co do jakości tego leku. Musimy też jeszcze wszystkie kliniczne kwestie co do tego leku powyjaśniać i jeżeli będziemy mieli pełne wyniki badań, zarówno przedklinicznych, jak i klinicznych, tych toksykologicznych i przede wszystkim dotyczących jakości leku, rozpocznie się procedura rejestracyjna. Ta pełna, w której firma złoży wniosek do Europejskiej Agencji Leków. Ten proces trwa dość szybko, bo on jest około trzytygodniowy, patrząc z perspektywy czasowej już zarejestrowanych szczepionek - powiedział dr Cessak.