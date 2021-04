Debata na temat szczepień u dzieci. KE zabiera głos

Pfizer czeka na zgodę EMA

Koronawirus w Polsce. Szczepienia dla licealistów?

- Tak, jest to rozważane. Słyszymy w obiegu publicznym, że niektóre szczepionki mogą być stosowane także u dzieci poniżej osiemnastego roku życia, ale my o tym nie decydujemy. To zakres kompetencji Ministerstwa Zdrowia (…) Jeśli jednak będą bezpieczne, to dlaczego nie? - stwierdził w poniedziałek na antenie Polskiego Radia.