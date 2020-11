Rosja. Radny podarł portret Władimira Putina. Jest reakcja Kremla

Rzecznik prezydenta dodał jednak, że Kreml "nie może oczywiście pochwalać tego, że ktoś podarł zdjęcie Putina ". - W końcu to nasz prezydent i to złe postępowanie- powiedział Pieskow. - Ale nie ma żadnych zasad ani norm, które regulowałyby tę kwestię - dodał.

Odpowiadając na pytanie, czy nie należałoby całkowicie zrezygnować z praktyki umieszczania portretów prezydenta w gabinetach urzędników i posłów, Pieskow odparł, że "to, co wydarzyło się w Petersburgu, nie oznacza, że ​​takie konflikty powstają”. - Nie powstają, w rzeczywistości jest to pierwsza taka sytuacja - powiedział, dodając, że jest mało prawdopodobne, aby w tym przypadku potrzebne były jakiekolwiek wyjaśnienia władz federalnych.