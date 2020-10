Aleksiej Nawalny zabiera głos ws. otrucia. "Stał za tym Putin"

Aleksiej Nawalny udzielił wywiadu niemieckiej gazecie "Spiegel". Był pytany o to, jak doszło do otrucia.

Aleksiej Nawalny otruty. Kulisy sprawy

Przypomnijmy: 20 sierpnia lider rosyjskiej opozycji, Aleksiej Nawalny poczuł się źle na pokładzie samolotu lecącego z Tomska do Moskwy. Ponieważ jego stan nie pozostawiał złudzeń, że walka toczy się o życie, został przetransportowany do szpitala w Omsku. Dzięki presji rodziny udało się go przetransportować do Niemiec, gdzie przebywa do dziś.