Rosja przyjmie tysiące terrorystów? Szokujące ustalenia

Hamas poza Strefą Gazy? "Kontrowersyjny projekt"

Pomysł zmuszenia członków Hamasu do opuszczenia Strefy można porównać do porozumienia z 1982 r., na mocy którego ówczesny szef Organizacji Wyzwolenia Palestyny (OWP-red.) Jaser Arafat i około 11 000 palestyńskich bojowników opuściło Liban i udało się do Tunezji po dwumiesięcznym oblężeniu Bejrutu.