Rosja: Ponad połowa obywateli chciałaby dymisji rządu

Jak wynika z badania Centrum im. Lewady, ponad połowa obywateli Rosji chce dymisji obecnego rządu. Tak wielu przeciwników premier Rosji Dmitrij Miedwiediew nie miał od dawna.

Rosja: Obywatele nie ufają rządowi, ale Putinowi już tak

Co ciekawe, nie zmienia się poziom zaufania Rosjan do prezydenta Władimira Putina - jest bardzo wysokie od kilku lat.

Rosja: Możliwe protesty?

Socjologowie z Rosji podkreślają, że poziom zaufania do rządu może stale spadać, a to może się przełożyć na falę protestów. Od lat nie odnotowano wśród Rosjan takiej gotowości do protestowania na ulicach. Głównie z powodu reformy emerytalnej, którą negatywnie oceniło aż 90 obywateli Rosji. Przeforsowane kilka miesięcy temu przez Kreml zmiany zakładają m.in. podwyższenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.