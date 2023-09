Rosja ostro reaguje na wzmocnienie militarne NATO w Arktyce. Mówi o środkach zapobiegawczych

Sztokholm w negocjacjach z prezydentem Turcji Tayyipem Erdoganem zgodził się, w zamian za ratyfikację wniosku, pomóc zintensyfikować proces akcesji Ankary do UE. Jednocześnie sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg stwierdził, że kwestie wejścia Szwecji do sojuszu i Turcji do Unii Europejskiej "nie są ze sobą powiązane".